メキシコでチュニジアと対戦サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアと戦っている。前半4分の日本の先制ゴールに驚いているのが韓国のファンだ。前半4分、左からのクロスにゴール前の密集で鎌田大地が左足で合わせての先制ゴール。日本は試合開始早々に試合の主導権を握った。電光石火の先制に、日本のファン以上に驚いているの