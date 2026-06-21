2026年6月20日午後4時前、北海道新ひだか町でクマ1頭が目撃されました。クマが目撃されたのは、新ひだか町東静内の住宅敷地内です。午後5時すぎ、「子どもがクマを目撃した」と母親から警察に通報がありました。警察によりますと、小学生の男の子が外で遊んでいる時に、住宅敷地内にいるクマ1頭を目撃したということです。クマは体長約1.2メートルで、東方向へ立ち去りました。クマが目撃された場所の近くには、ほかにも複数