スーパー歌舞伎『もののけ姫』（7月3日〜8月23日に東京・新橋演舞場）のアシタカ・サン・エボシ御前のキャラクタービジュアルが解禁された。キャストは、呪いをかけられた少年・アシタカを市川團子、山犬に育てられた少女・サンを中村壱太郎、タタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を中村時蔵、猪神一族の最長老・乙事主を市川中車が演じる。【写真】顔怖すぎる！アシタカやサン達3人の歌舞伎『もののけ姫』ソロビジュアル公