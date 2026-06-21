◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスをＭＦ鎌田大地が左足で合わせて先制ゴールを決めた。鎌田は初戦オランダ戦の同点ゴールに続く２試合連続弾となった。これまでの日本のW杯史上最速だった２０１８年ロシア大会１次リーグ初戦コロンビア