染谷将太主演、コンビニを舞台にしたホラー映画『チルド』が７月17日より公開。登場人物たちの“日常の顔”と“不穏な顔”を捉えたキャラクターポスターが解禁された。気鋭の映画レーベル「NOTHING NEW」製作、岩崎裕介監督の初長編となる本作は、東京の片隅のコンビニ“エニーマート倉富町7丁目店”で繰り返される日常が、徐々に変容していくホラー作品。わずかな歪みをきっかけに、店の均衡は静かに崩れ始め、世界が終わりへと向