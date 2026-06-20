1951年（昭和26年）2月22日、東京・築地の中華料理店で、店主一家4人（42歳店主、40歳妻、11歳長男、10歳長女）の頭蓋が無残に砕かれ、惨殺される事件が起きた。現場のふすまは赤黒い血しぶきでまだらに染まり、畳は血の海と化していた。写真はイメージ©getty凶器とおぼしき血糊のついた鉈が、調理場の冷蔵庫に無造作に残されている。第一発見者は、同店の見習いコックの男（当時25歳）。警察署のすぐ裏手という場所で