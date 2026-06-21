ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、F組第2節オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。試合終了間際には、日本戦に続き2試合連続ゴールを決めた24歳新星が頭から流血。ファンからは状態を心配する声があがっていた。欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせてブライアン・ブロビーが先制ゴール。同17