『FIFAワールドカップ グループステージF組 日本×チュニジア』が、日本テレビ系で放送（後0：30）。試合の映像が乱れていることを受け、同局がテロップで事情を説明した。【動画】歓喜の瞬間！チュニジア戦序盤から先制ゴール画面下に「国際映像でお送りしております。映像が乱れております」とのテロップが掲出。SNS上では「映像の乱れ気になっていたけど、そういうことか」「うちのテレビがおかしいと心配だったけど、安