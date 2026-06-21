取材に応じる渡辺慶さん＝11日、東京都千代田区埼玉県立の特別支援学校の男性教員が、過労によるうつ病で休職し、復職後も職場環境が改善されず症状が悪化したとして、県に慰謝料など約1200万円の賠償を求め、近くさいたま地裁に提訴することが21日、分かった。男性は「特別支援教育の現場は限界。見て見ぬふりを続ける行政の責任を問いたい」としている。県の担当課は「必要な手続きを進めるとともに、適切に対応してまいりた