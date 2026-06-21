実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新。約273万人のフォロワーを抱えるXの収益事情を明かした。 ひろゆき氏は「何やらXの収益単価上がってない？2倍近く増えとる」といい、詳細が記された画像をアップ。「4604.81ドル」「2548.17ドル」と1カ月の合計で「7152.98ドル」だったといい、日本円で「約115万円」の収益を得たことになる。ユーザーから「インプレゾンビに割かれてた割合が