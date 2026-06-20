シャープは、BluetoothでiPhone／Androidスマートフォンと連携して便利に使えるスマートウォッチ「からだメイト Watch MH-W01」とスマートリング「からだメイト Ring MH-R01」を7月9日に発売する。スマートウォッチ、スマートリングともに同社初。●ウェアラブル分野に参入「AQUOS」ブランドとは別に6月16日に開催した「スマートフォン『AQUOS R』・スマートウォッチ・スマートリング新製品発表会」では、円安、メモリー高騰