STARTOに残ったのは櫻井と相葉だけ5月31日に東京ドームで公演を行い、グループの歴史に幕を閉じた嵐だが、メンバーたちは今どうなっているのだろうか。すでに松本潤（42歳）と二宮和也（42歳）は個人事務所で活動中だ。大野智（45歳）は嵐の活動終了とともに、旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.、以下SMILE社）から所属タレントのマネジメント権を譲り受けたSTARTO ENTERTAINMENT（以下STARTO社）を退所した。櫻井翔（44歳）と相葉