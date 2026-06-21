【永田町番外地】#82立憲・古賀千景議員の自衛隊志望を巡る発言に批判殺到も…隊員不足の裏に見え隠れ“貧困ニッポン”という不都合な事実「経済的に厳しい子供たちが自衛隊に行く。豊かな子供たちは自衛隊とかにはならない」立憲民主党の古賀千景参院議員のこの一言が、賛否入り乱れてSNS上で大炎上している。15日の国会審議での発言が“切り取られて”拡散されたもの。古賀議員の質問の流れは、安定した職を求めて自衛隊を選ば