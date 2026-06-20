不気味なおもちゃで願いを叶えてしまった青年の恐ろしい行く末を描き、全米で異例の大ヒット。『オブセッション 災愛』（７月17日(金)公開）より衝撃の本編映像が解禁された。ブラムハウス・プロダクションズ製作、ホラーの新鋭カリー・バーカー監督が手掛ける本作。内向的な青年のベアは、バイト仲間のニッキーに恋をしているが、なかなか想いを伝えられずにいる。彼女と距離を縮めたい一心で手を出したのは、願いを叶えるまじな