知的障害は、知的な機能と、日常生活や社会生活を送るために必要な力（適応行動）が十分に発達しておらず、日常生活や社会生活のさまざまな面で困難さがみられる状態です。知的障害の症状は、患者さんの年齢や重症度、そして生活環境によって現れ方が異なります。本記事では、年齢別の知的障害の症状などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「知的障害」を疑う症状はご存知ですか？年齢別のサインも解説！【医師