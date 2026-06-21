サッカー日本代表・森保一監督(57)の次男で、サッカー系ユーチューバーグループ「LISEM（リゼム）」メンバー、けーご（森保圭悟、32）が21日までに自身のインスタグラムを更新。“親子ショット”を公開し、反響を呼んでいる。前日20日に東京都内で行われた「サッカー日本代表応援イベント」に出席したけーごは「チュニジア戦のプランを覗いてきました笑」と書き出すと、東京・渋谷の宮下公園に設置されている森保監督のフィ