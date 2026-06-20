フォルクスワーゲンは公式アプリと連携することで、走行距離を確認したり乗車前にエアコンをオンにしておいたりと、スマートフォンから便利な操作をすることができるほか、フォルクスワーゲンのAPIを使用することで、充電ソリューションの設定やサードパーティアプリからの車両制御などが可能です。しかし、フォルクスワーゲンがAPIの認証フローを変更したことでサードパーティソフトウェアのほとんどがログイン不可になったほか、