6月21日正午ごろ、高知市の国道で車とオートバイが衝突する事故があり、オートバイを運転していた21歳の男性が意識不明の重体となっています。警察によりますと21日正午ごろ、高知市鴨部の国道56号で交差点を転回していた乗用車と対向車線を走ってきたオートバイが衝突する事故がありました。この事故で、オートバイを運転していた高知市桜井町の専門学校生 岡村悠冬さん（21歳）が頭などを強く打ち、意識