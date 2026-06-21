札幌市東区の住宅街にヒグマが出没し、４人が重軽傷を負った事故から６月１８日で５年。被害者の男性はいまも後遺症に悩まされています。深刻な人身事故を繰り返さないために何が必要なのでしょうか。 「車が突っ込んできたのかなと思うくらい」体重１５８キロ・オスのヒグマに襲われ… （記者）「ここをいつも通り出勤していた？」（安藤伸一郎さん）「そうですね。このあたりで後ろからクマに襲われまして」（記者）「こ