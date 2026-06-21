北海道・帯広警察署は2026年6月21日、殺人未遂の疑いで帯広市に住む会社員の沢田 心容疑者（21）を逮捕しました。沢田容疑者は21日午前4時すぎ、帯広市西17条南1丁目の路上で、交際相手の10代後半の女性をボンネットにのせたまま車を走行させ、女性を振り落とし路上に転倒させ、殺害しようとした疑いが持たれています。21日午前4時15分ごろ、「女性が車のボンネットから転落して負傷。車は立ち去った」と消防から警察に通報があり