強豪として知られる東海大大阪仰星高（大阪府枚方市）ラグビー部で昨年12月、男子部員が別の男子部員に首を絞められて意識を失う事案が発生し、学校がいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」に認定していたことが21日、学校への取材で分かった。「花園」と呼ばれる冬の全国高校ラグビー大会で6度の優勝経験があり、事案発生は同部が出場した大会期間中だった。学校によると、昨年12月31日の練習後、当時3年の部員が同学年