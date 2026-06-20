女優の広瀬すず（28）が、20日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演し、19日に28歳の誕生日を迎えた思いを語った。広瀬は「きのう6月19日に28歳の誕生日を迎えまして」と切り出し「まあ、でもちゃんと大人の年齢になっていたなという自覚はあるので、ただただ目の前にあることに今では一生懸命向き合っていたような時間が多かったので、自分から発信することにもうちょっと意識を向けていきたい