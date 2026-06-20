「BCNランキング」2026年6月8日〜14日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）3位LUCA Tablet TE08D1M64 ピンクTE08D1M64-KV1P（アイリスオーヤマ）4位11インチiPad Wi-Fi 128GB イエローMD4D4J/A（アップル）5位11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンクMD4E4J