サッカー日本代表は日本時間２０日に公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「『世界一の団結力だと思う』長友佑都がチームへの想いを語る」として、Ｗ杯北中米大会に出場している日本代表の選手ミーティングの様子を投稿した。選手ミーティングはベースキャンプ地のナッシュビルで１７日の練習前に行われた。キャプテンの板倉滉が前回カタール大会第２戦でコスタリカに敗れた失敗を共有。その後、５度目出場の長友が「俺４大会経験し