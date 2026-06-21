けさ、埼玉県鴻巣市の集合住宅で頭から血を流した女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。きょう午前7時すぎ、鴻巣市東の集合住宅の通路で20代から40代の女性が頭から血を流し倒れているのが見つかり、病院へ搬送後、死亡が確認されました。警察によりますと、午前7時前に女性の夫とみられる30代の男性が警察署を訪れ、その後、警察官が自宅へ向かったところ、玄関ドアの前で女性があお向けの状態で倒れてい