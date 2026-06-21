ビートたけし（79）は、21日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。高市早苗首相の陣営が昨年の自民党総裁選などで他候補を中傷する動画を投稿したとされる週刊誌などの疑惑報道をめぐり、最近の「週刊誌報道」にもの申した。この日は、「今年上半期をザワつかせたニュース6連発」がテーマで、その一つとして高市首相に関する疑惑報道を取り上げた。高市首相の国会での答弁がややぶれてきてい