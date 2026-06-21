官民ファンドの海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）が統廃合の検討対象となっている。赤沢亮正経済産業相は「（損益が目標に達しなかった場合）検討会を設置し、対応を検討したい」と記者会見で明らかにした。 赤沢経産相に高市首相と片山財務相がおかんむり「私に恥をかかせるな」「カブトムシ」呼ばわりはパワハラか クールジャパン機構は、日本の魅力（コンテンツ、食、地方の特産品など）を海外に売