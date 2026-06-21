オリオールズ戦で16号、サッカー日本はゴールラッシュ米大リーグのドジャースは20日（日本時間21日）、本拠地でオリオールズに2-3で敗れた。「1番・DH」の大谷翔平投手が9回先頭で打席に立ち、中堅右へ16号ソロを放った。この時刻、サッカー日本代表が北中米ワールドカップで2点目を奪った直後。偶然のシンクロに日本のファンからは驚きの声が上がっている。大谷は「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。3点を追う9回先頭で打