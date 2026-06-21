「日曜なのに人少ない！！」「いつも混んでる電車が今日はガラガラ」。お出かけ日和の日曜日。ネット上では「街に人が少ない気がする！」といった声が集まった。日本時間２１日、サッカー北中米Ｗ杯で１次リーグ第２戦のチュニジア戦に挑む侍ブルーが午後１時にキックオフ。どうやら外出を控える動きが広がっているようだ。この日は北陸から東北は雨が降っているものの、関東から九州では昼頃までに雨の止む所が多くなり、晴れ