「夜逃げさせて欲しい」と言う男性【漫画を読む】「夜逃げさせて欲しい」という男性だが…!?DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた、宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんの人気漫画『夜逃げ屋日記』。待望の第4巻が発売され、作中の夜逃げ屋社長との対談も実現した本作より、今回は束縛彼女の行き過ぎた行動を描く第61〜62話を紹介するとともに、当時のエピソードについて話を伺った。■異常な同棲生活61-261-361