歌手の氷川きよし（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。父親の“顔出し”ショットを添え、父の日に思いをつづった。【写真】「ずっと元気で毎年お祝いしたい」父親の“顔出し”ショットを公開した氷川きよし氷川は「6月21日、父の日おめでとう。お願いだから。ずっと元気で毎年お祝いしたい。安心して歌のお仕事をずっとさせてください。まだまだ成し遂げなきゃならないことたくさんある。ずっと歌い続けたいから。どう