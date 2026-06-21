愛知県清須市で働くネパール人介護士、ラマ・サビナさんが、福祉の全国大会で“日本一”に輝きました。利用者に寄り添う“日本式介護”を実践し、「日本の介護の魅力を発信したい」と話すサビナさんは、将来は母国へ広めたいと奮闘しています。 ■「利用者に寄り添う」日本式介護を実践したサビナさん 愛知県清須市の介護士、ラマ・サビナさん(30)。2019年に、ネパールから日本へやってきました。日本語