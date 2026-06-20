株式会社CDエナジーダイレクトは、アンバサダーを務める福原遥さん出演の新TVCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」の放映を2026年6月12日より開始した。今回のCMは、10周年を迎えた人気TVアニメ『おそ松さん』との初コラボレーション作品であり、銭湯を舞台にしたユニークな内容となっている。CMやメイキング映像、インタビュー内容に触れ、その魅力を紹介する。シャープは、テレビ「AQUOS」とダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラ