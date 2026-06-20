2026 FIFAワールドカップ（北中米ワールドカップ）グループFの日本代表対オランダ代表戦で発生したスポーツ専門のビデオ・オン・デマンドサービス、DAZN（ダゾーン）の音声トラブルが、大きな波紋を広げている。【写真】「誰？」「うざいわ」本音ダダ漏れ、本田圭佑の“解説もくじ”本田圭佑の解説が大好評試合開始直後から、実況・解説の音声が映像より数秒遅れて聞こえる音ズレが発生。音割れやノイズも重なり、SNSでは“DAZ