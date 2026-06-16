負傷交代した久保の状態は気がかりだ(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）で『死の組』とも言える厳しいグループFに入っている日本代表。案の定、現地時間6月14日の初戦・オランダ戦（ダラス）は厳しい戦いになった。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見るそれを象徴したのが、開始早々の3分にドニエル・マレンが放った決定的シュート。こ