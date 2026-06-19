サッカー日本代表堂安律が１６日、インスタグラムを更新。チームメートから２８歳の誕生日をお祝いされている様子を公開し、反響を集めた。７９万人超のフォロワー数を抱える堂安のインスタには祝福のコメントが殺到。堂安は「みんなお祝いメッセージありがとう！！！」と感謝の思いを記し、「ゆき、人の誕生日祝う時どこにでもいるな！」と菅原にメッセージも送った。公開された写真はチーム宿舎のレストランで堂安が誕生