東京・北区の小学校から出火し児童ら11人がケガをした火事で、火元の音楽準備室から、燃えた衣類とみられるものが複数、確認されたことが新たに分かりました。19日、北区の滝野川第三小学校で、児童・教員あわせて11人がケガをした火事をめぐり、20日に警視庁などが実況見分を行っています。その結果、火元となった4階の音楽準備室で、燃えた衣類とみられるものが床に複数、確認されたことが新たにわかりました。また、音楽準備室