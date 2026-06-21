ASUSは6月17日、東京・渋谷で「ASUS Summit 2026」と題したイベントを開催し、日本市場への継続的なコミットメントを表明。新製品「ExpertBook Ultra」の発表などを行いました。特別ゲストとして台湾本社から会長のJonney Shih氏などが登壇され、メディア以外にも流通や販売パートナーも参加した大規模な開催となりました。忙しい方向けにまとめておくと、今回の発表会では“ASUSが、日本の法人向けPC市場を本気で取りに行く”とい