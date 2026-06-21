違法スカウトグループ「ナチュラル」のナンバー2が捕まった。警視庁は6月11日、幹部の榎本悠人容疑者（35）を職業安定法違反（有害業務の紹介）容疑で逮捕した。【画像】逮捕された榎本悠人容疑者（35）。憮然とした表情で、遠くをぼんやりと見つめている。金メッシュの前髪が印象的だ榎本は配下のスカウトから回収した年間数十億円規模に及ぶ金の管理など、組織の運営部門を統括。「管理部門の心臓」と呼ばれてきた人物だ。画