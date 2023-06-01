「おいしいものを食べたいけれど、食費も抑えたい……」。そんなときにおすすめなのが、お財布に優しい「厚揚げ・もやし・にら」の3大お得素材を使ったボリューム満点の一品です。今回は、スパイシーな香りでご飯がモリモリ進む「厚揚げともやしのカレーしょうゆ煮」をご紹介。フライパン1つでたった20分、下ごしらえも簡単なので忙しい日の晩ごはんにぴったりですよ！『厚揚げともやしのカレーしょうゆ煮』のレシピ材料（2人分）