「BCNランキング」2026年6月8日〜14日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位VIERATV-55W95B（パナソニック）2位REGZA43M550R（TVS REGZA）3位REGZA55Z875R（TVS REGZA）4位REGZA50M550R（TVS REGZA）5位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）6位AQUOS 4K4T-C50HN2（シャープ）7位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）8位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャー