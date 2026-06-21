「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本vsチュニジアが日本時間21日午後1時に試合開始され、日本テレビ系で生中継が始まった。開始4分で鎌田大地が先制ゴールを奪い、大盛り上がりとなるなか、放送では“謎の音”にも注目集まっている。【動画】チュニジア戦中継に登場する本田圭佑のメッセージ（日テレ放送予定一覧）時折、映像や音声が乱れ、「プー」「ピー」と音が鳴った。視聴者からは「日本テレビのプー音なに？」「