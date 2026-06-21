◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２１日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の「森保ジャパン運命のチュニジア戦直前ＳＰ」（午前１１時４５分）にスタジアムの解説者席から生出演した。日本のスタメンが発表されると「だいぶ意外でした」とポツリ。「でも、結果的にこれで勝てたら、すごいことだと思いますし、本当に優勝という