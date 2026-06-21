元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。銀座を歩いていた時にウオーキング中の人気女優と遭遇したことを明かした。プライベートで名古屋、京都、下関、福岡と新幹線での盛りだくさんな旅を楽しんだことを明かした松岡。帰りは飛行機で羽田に戻ったという。戻った日にも友人と食事の約束をしていたといい、「ちょっと銀座を歩いてたんですね」と松岡。「そしたら、凄いウ