暗号資産ATMネットワークの展開を進めるCOINHUB（コインハブ）は、JR西日本SC開発と合意し、商業施設「天王寺ミオ」（大阪市天王寺区）に、西日本初となる暗号資産ATMを設置すると発表した。【大阪駅前】“関西最高級タワマン”、スイートルームのような暮らし公開愛車を専用エレベーターで邸宅へ＜販売概要＞第一号機は、「天王寺ミオ」プラザ館2Fに設置予定で、COINHUBが展開する暗号資産ATMネットワークの先行導入拠点と