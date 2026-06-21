熊本県の阿蘇山できょう（6月21日）朝から火山活動が高まっているとして、気象台が臨時の解説情報を出して、今後の情報に注意を呼びかけています。 今後、火山活動が高まった場合は、噴火警戒レベルを現在の「1」から火口周辺規制の「2」に引き上げる可能性もあるとしています。 福岡管区気象台によりますと、阿蘇山の中岳西山腹の観測点では、きょう（6月21日）午前8時55分ごろから、火山性微動の振幅が大きくなり、1分あたりの