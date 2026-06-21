数十年に1度しか咲かないとされる「リュウゼツラン」が、岡山県玉野市で2株同時に開花しました。 【リュウゼツランの画像をもっと見る】全12枚 ユニークな姿をしたこちらの植物。数十年に一度しか花を咲かせないメキシコ原産の多肉植物「リュウゼツラン」です。 1969年に植えられた株のうち2株が同時に開花 玉野市公園緑化協会によりますと「リュウゼツラン」は1969年、日之出公園の開園にあわせて植えられたもので、そ