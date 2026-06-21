シンガー・ソングライターの絢香（38）が、21日までに自信のXを更新し、バスルームで熱唱する姿を披露した。【動画】絢香、バスルームで熱唱絢香は「昔から練習場所はバスルーム響くから好きそして、右手に何かを持つとしっくりくる 笑」と、「OK! GO!」を歌う動画を公開。「ツアーで一緒に歌えるの楽しみー！覚えてきてね！OK! GO!」と呼びかけた。ファンからは「バスルーム！私もよく歌ってる右手にブラシ？かわい