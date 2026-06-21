タレントでグルメリポーターの彦摩呂が、自身のYouTubeチャンネルで最新の体重を108.6キロと報告した。最大134キロから約25キロの減量に成功しており、各メディアでも取り上げられると、SNSでは「若返った」「顔がスッキリした」「別人みたい」といった反響が相次いでいる。9月15日に迎える還暦までに体重を2桁にする目標を掲げ、挑戦を続けている。【動画】別人…25キロ減量で”痩せた”彦摩呂彦摩呂は現在、「イケオジ計画」