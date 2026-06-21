「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、１次リーグ第２戦としてチュニジア（同４５位）と対戦した。１−０とリードして迎えた前半３１分。ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）が、相手の股を抜いた豪快なミドルシュートを放ち、追加点。エースとして待望の初得点を挙げた。８分前には、日本テレビの中継で解説を務める元日本代表の本田圭佑が「今日、